Augsburg

09:18 Uhr

Rettungseinsatz in der Innenstadt: Frau von Auto angefahren

In der Margaretenstraße in Augsburg ist offenbar eine Frau angefahren worden.

In Augsburg an der Ecke Margaretenstraße Remboldstraße ist eine Frau angefahren worden. Die Polizei ist bereits am Unfallort.

Themen folgen