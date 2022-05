Rettungskräfte rücken zu Einsatz im Augsburger Rathaus aus

Im Rathaus ist am Freitag Alarm ausgelöst worden, das Gebäude wurde geräumt. Die Feuerwehr fand den Grund für die Alarmierung schnell heraus.

Aufregung am Freitagnachmittag in der Augsburger Innenstadt: Im Rathaus war der Alarm ausgelöst worden. Innerhalb von kurzer Zeit rückten die Rettungskräfte an. Die Feuerwehr inspizierte die Räume im Gebäude. Unterdessen hatten Besucherinnen und Besucher das Rathaus bereits verlassen. Nach wenigen Minuten kam die Entwarnung.

Alarm im Rathaus: Es gab Probleme mit dem Motor der Aufzugsanlage

"Es war kein Fehlalarm, wie man immer schnell vermutet", sagte ein Feuerwehrmann. Auslöser sei der Motor der Aufzugsanlage gewesen. Das Problem war aber offenbar schnell behoben. Die Rettungskräfte rückten wenig später ab.

Das Rathaus hat seit Freitag einen neuen Nachbarn. Das Klimacamp ist vom Moritzplatz zurückgekehrt. Mit dem Alarm hatte das Camp nichts zu tun.