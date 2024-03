Rewe-Markt in der Jakobervorstadt eröffnet wieder nach Umbau

Der Standort in Augsburg hat wegen eines Bombenfunds Bekanntheit erlangt. Was sich im Laden nach der Renovierung geändert hat.

Der große Rewe-Markt an der Jakoberwallstraße ist nicht nur für Menschen aus der Jakobervorstadt eine beliebte Anlaufstation. Der Supermarkt, zu dem ein eigener Getränkemarkt gehört, erlangte hat vor acht Jahren Bekanntheit über die Stadtgrenzen Augsburgs hinaus. In unmittelbarer Nähe wurde eine Fliegerbombe gefunden. Passiert ist nichts, die Bombe wurde an Weihnachten 2016 entschärft. In den Jahren danach gab es die Überlegung, den Supermarkt abzureißen und einen Neubau zu errichten. Die Überlegungen wurden letztlich nicht weiterverfolgt. Stattdessen gab es einen mehrwöchigen Umbau. Jetzt hat der Rewe-Markt neu wieder eröffnet.

Die Familie Gesell betreibt den Rewe-Markt in der Jakoberwallstraße

Sechs Wochen war der Supermarkt geschlossen. Betrieben wird er auch weiterhin von der Familie Gesell. Mehrere Mitglieder der Familie sind in unterschiedlichen Positionen im Laden eingesetzt. Verantwortlich ist Stephan Gesell. Beim Umbau hat man sich am modernen Ladenkonzept von Rewe orientiert. Das Ladendesign ist in Erdtönen gehalten. Die große Obst- und Gemüseabteilung ist offen gehalten, heißt es. Flächenmäßig verdoppelt wurde die Theke der Metzgerei. Auf 14 Metern Länge wird das Sortiment präsentiert. Zudem sei die heiße Theke mit mehr Angeboten versehen, sagt Stephan Gesell.

So präsentiert sich der umgebaute Rewe-Markt in der Jakoberwallstraße. Foto: Michael Hörmann

Zur Eröffnung des Marktes findet ein buntes Programm im Markt und am Parkplatz statt. Erwartet wird die Starbase 07. Es sind Personen, die sich für Science-Fiction begeistern. Die Aktion läuft am Samstag, 2. März, von 10 bis 18 Uhr.

