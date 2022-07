Augsburg

18:30 Uhr

Richard Goerlich steigt bei Klassik Radio aus und gönnt sich eine Auszeit

Plus Zwei Jahre hat Richard Goerlich zuletzt für Klassik Radio gearbeitet. Warum sich der Ex-Referent von Alt-OB Kurt Gribl und Wahlkampfmanager von Eva Weber eine Auszeit nimmt.

Von Miriam Zissler

Richard Goerlich nimmt sich eine Auszeit. Der Augsburger ist gerade in San Francisco in Kalifornien, wo seine Schwester Friderike schon seit 20 Jahren lebt. Eigentlich habe Goerlich, der am Samstag seinen 52. Geburtstag feiert, das bereits vor über zwei Jahren vorgehabt. Nach den vielen Jahren als persönlicher Referent des ehemaligen Oberbürgermeisters Kurt Gribl (CSU) und als Wahlkampfmanager von Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) hatte er sich nach ihrem Wahlerfolg zunächst ein Sabbatical gewünscht, eine Auszeit von mehreren Monaten, in denen er reisen und Kraft tanken wollte, bevor er einen neuen Job anfing. "Ich hatte schon eine Reise nach Japan und Griechenland gebucht. Doch dann kam die Corona-Pandemie dazwischen", berichtet er in einem Video-Interview mit unserer Redaktion.

