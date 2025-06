Riesige Ölspur am Augsburger Stadtmarkt: Das steckt dahinter

Wer am Dienstag am Augsburger Stadtmarkt unterwegs ist, wundert sich sicherlich: In der Bäckergasse, die zwischen Fleischhalle und Viktualienhalle liegt, ist auf ganzer Länge und Breite eine Ölspur zu erkennen. Bindemittel liegt bereits auf. Was ist los?

Technischer Defekt an der Kehrmaschine am Stadtmarkt

Das städtische Marktamt gibt auf Anfrage Auskunft: „Hier lag ein technischer Defekt an der Kehrmaschine des Stadtmarktes vor. Diese hat Öl verloren.“ Mittlerweile sei ein Ölbindemittel aufgebracht. Für Imbissgäste, die draußen saßen, war die Situation etwas unangenehm. Der Wind wirbelte den orangefarbenen Staub immer wieder auf.