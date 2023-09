Rinder-Tinder: So finden moderne Rindviecher zueinander

Auf dem Milchhof Stork in Bergheim werden perfekte Zuchtpaarungen per Datenbank ermittelt. Darüber wurde jetzt ein kleiner Film gedreht.

Singlebörsen sind mittlerweile zum Standard geworden für Menschen, die einen Partner oder eine Partnerin suchen, und dazu lieber nicht das Haus verlassen und Nächte in Bars verbringen wollen. Ein ähnliches Problem haben auch Kühe und Ochsen, die den ganzen Tag im Stall stehen und sich so recht schwertun, den "Traumprinzen" zu finden. Wie gut, dass es auch hier Abhilfe gibt. Eine Datenbank, quasi ein "Tinder für Rinder", ermöglicht die perfekte "Anpaarung" zwischen Kuh und Bulle. Wie das geht, ließ sich Moderator Bernhard "Fleischi" Fleischmann auf dem Milchhof Stork in Bergheim zeigen. Der Verein "Unsere Bayerischen Bauern" drehte auf dem Hof einen Film, der Verbrauchern die moderne Rinderzucht näherbringen soll.

In den Youtube-Beiträgen des Vereins soll die moderne Landwirtschaft erklärt und für die Verbraucher anschaulich gemacht werden, erklärt der Bergheimer Landwirt Stefan Stork. "Unser Hof wurde ausgewählt, weil wir Milchvieh und Bullenmast haben und der Verein einen eher kleineren Betrieb vorstellen wollte", so Stork. In den Beiträgen werden alle möglichen Themen behandelt - von der Christbaumplantage bis zur Kartoffelernte. Gemeinsam mit Marina Estelmann vom Zuchtverband führte er den Moderator durch den Hof und erklärte, wie mit der Datenbank optimal "Paare" zusammengeführt werden können, um gesunde Kälber züchten zu können. "Das war ein langer Drehtag", so Stork, der zwar regelmäßig früh aufsteht, aber selten mit einem Filmteam an der Seite seine Arbeit verrichtet.

Merkmale vom Fuß bis zum Horn in der Datenbank

"Die Kälber werden auf unserem Hof genomisch untersucht und von Fuß bis zum Horn mit ihren Merkmalen in der Datenbank erfasst", so Stork. Auch alle Bullen sind in der Datenbank mit ihren Merkmalen hinterlegt. "Wenn ich ein bestimmtes Zuchtergebnis möchte, brauche ich vielleicht einen Stier, der gewisse genetische Fehler ausgleicht", erklärt er den Sinn des Aufwands. Allerdings: Selbst bei bester Datenlage hat die Natur ein großes Wort mitzusprechen. "Die Wahrscheinlichkeit, dass genau die benötigten Gene vom Stier kommen, ist 50:50 - schließlich gibt auch die Kuh ihre Gene weiter", weiß der Züchter.

Auf diese Weise werden allein in Mittel- und Nordschwaben jährlich etwa 2000 Anpaarungsvorschläge für besonders gute Kühe im Zuchtprogramm gemacht. Storks setzen auf die „Doppelnutzungsrasse“ Fleckvieh. „Der Vorteil ist, dass mit denselben Tieren sowohl Milch, als auch Fleisch erzeugt wird. Neben der Milcherzeugung mästen wir nämlich auch Bullen.“ Das hofeigene Fleisch wird in der ortsansässigen Metzgerei des Bruders vermarktet und auch die Milch kann über einen Automaten direkt ab Hof gekauft werden.

Der Film untermauert, dass die Nachhaltigkeit im Fokus der bayerischen Rinderzucht liegt und die Arbeit aller Beteiligten die Wertschätzung der Gesellschaft verdient, sagt Stefan Stork. Wer auf Lebensmittel aus Bayern – noch besser aus der Region setzt, unterstützt diese Art der Rinderzucht.