Rituals eröffnet zweite Filiale in Augsburg, Schuhmanufaktur kommt

Neues aus dem Augsburger Handel: Die Kosmetik-Kette Rituals eröffnet eine zweite Filiale. Und auch aus der Philippine-Welser-Straße gibt es Neuigkeiten.

Die Kosmetikmarke Rituals ist bekannt. In der Augsburger Fußgängerzone gibt es seit vielen Jahren eine Filiale. Der Standort in der Annastraße wird bleiben. Doch Rituals expandiert. Im Einkaufscenter City-Galerie wird demnächst eine zweite Filiale bezogen. Auch in der Philippine-Welser-Straße tut sich etwas. Für den Laden, den zuletzt die Wäschemoden-Marke Calida genutzt hatte, ist ein Nachmieter gefunden.

Rituals hat seinen Sitz in Amsterdam. Das Unternehmen war in den zurückliegenden Jahren auf Expansionskurs. In der City-Galerie wird Rituals Räume im Erdgeschoss beziehen. Hier saß zuvor die Modemarke Orsay. Der Modehändler gab das Geschäft bereits vor einigen Monaten auf. Zwischenzeitlich hat Orsay bekannt gegeben, dass sich die Firma komplett aus dem Wirtschaftsleben verabschiedet. Die Folgen der Corona-Pandemie hätten sich ausgewirkt.

Die Umbauten in der City-Galerie in Augsburg laufen

Die Umbauten im Einkaufscenter laufen gegenwärtig. Thomas Gesch, technischer Leiter der City-Galerie, sagt: "Der Mieter hat die Fläche übernommen und baut sie aktuell aus." Gegenwärtig seien nahezu alle Flächen im Einkaufscenter vermietet, so Gesch weiter.

Die Schuhmanufaktur Kennel&Schmenger zieht in die Phillipine-Welser-Straße in Augsburg. Foto: Michael Hörmann

Einen Neustart gibt es in der Fußgängerzone. Auch dieser Laden wird gegenwärtig eingerichtet. Das Unternehmen Kennel&Schmenger wird in der Philippine-Welser-Straße loslegen. Start ist dem Vernehmen nach Mitte August. Die Schuhmanufaktur hat ihren Sitz in Pirmasens. Die Firma spricht nach eigenen Angaben Kunden mit gehobenem Anspruch an. In der Philippine-Welser-Straße saß bis vor wenigen Monaten ein anderes Schuhgeschäft. Sisento gab den Laden allerdings auf. Das Unternehmen ist jetzt verstärkt im Onlinehandel tätig. Zudem hat Inhaberin Karin Huschek im Schlachthofquartier einen sogenannten ShoeRoom (Schuhraum) bezogen.

Beim Woolworth-Haus ist jetzt eine Mauer hochgezogen worden

In der Annastraße gibt es zudem eine Neuigkeit. Beim seit Jahren leer stehenden Woolworth-Haus, das jetzt dem Modeunternehmen Peek&Cloppenburg gehört, ist jetzt an der Vorderfront eine Mauer hochgezogen worden. Der überdachte Vorraum war zuletzt zu einem Treffpunkt von Punkern und Obdachlosen geworden. Dies ist jetzt nicht mehr möglich.

