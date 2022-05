Augsburg

Roboter sollen Innovationsmotor für Augsburgs Wirtschaft werden

Künstliche Intelligenz in der Produktion soll den Wirtschaftsstandort Augsburg voranbringen. Wie es funktionieren kann, zeigt ein neuer Showroom an der Uni.

Plus Forscher an Uni und Hochschule tüfteln an Lösungen für die Arbeitswelt von morgen. Macht künstliche Intelligenz den Wirtschaftsstandort Augsburg krisenfester?

Von Eva Maria Knab

Man blickt tief in die Kamera und spricht ein paar Sätze – was passiert? Der virtuelle Agent auf dem Bildschirm kann rasch einschätzen, wie sich der Mensch fühlt, mit dem er zu tun hat: ob er munter ist oder müde, gut gelaunt oder angespannt. Die Maschine spiegelt die Emotionen ihres Betrachters. Wie das funktioniert, ist im neuen "Showroom" der Uni am Walter Technology Campus zu sehen. Dort dreht sich alles um künstliche Intelligenz (KI) und darum, wie Menschen davon in ihrem Arbeitsleben profitieren sollen. "Die Arbeitsplätze der Zukunft werden hoch technologisiert sein, ob wir wollen oder nicht", sagt Uniprofessor Markus Sause.

