Augsburg

vor 50 Min.

Rockfabrik 2.0 – Wie Augsburgs Kultklub seinen Neustart plant

Die Augsburger Rockfabrik öffnet am Freitag erstmals am neuen Standort in der Piccardstraße. Das Team um Geschäftsführer Markus "Punky" Höltl trifft letzte Vorbereitungen.

Plus Nach dem abrupten Aus in der Riedingerstraße öffnet die Augsburger Rockfabrik wieder. Neben dem Standort ändert die Disco auch sein Gesicht. Wie? Ein Besuch.

Von Max Kramer

Ein bisschen müde sieht Markus Höltl aus. Die Nächte momentan sind kurz, immer nur ein paar Stunden Schlaf. "Wir haben überhaupt keine Zeit zu verlieren", sagt er. Es gebe noch viel zu tun bis zu diesem Freitagabend. Denn dann, ab 22 Uhr, soll einem der legendärsten Nachtklubs in Augsburg wieder Leben eingehaucht werden: der Rockfabrik, die Höltl als Geschäftsführer leitet. Nach 37 Jahren in der Riedingerstraße geht sie nun in der Piccardstraße an den Start – mit verändertem Gesicht. "So, wie sie war", sagt Höltl, "wird's die Rofa nie wieder geben." Wie dann?

Das Ende in der Riedingerstraße kam abrupt. Die Schließung Mitte Juni war Höhepunkt eines Streits zwischen Betreiber und Eigentümer, bei dem es unter anderem um nicht erfolgte Sanierungsmaßnahmen ging. Inzwischen beschäftigt der Fall sogar die Justiz, laut Höltl ist der nächste Gerichtstermin für Dezember angesetzt. Komplett geräumt sind die alten Räumlichkeiten noch nicht, bis Ende September soll das Kapitel Rofa an der Riedingerstraße endgültig beendet sein. Manches vom Inventar könnte noch in einem Abverkauf an Rofa-Fans veräußert werden. Der Großteil soll aber auch weiterhin zum Einsatz kommen – an neuer Stelle in der Piccardstraße nahe der Messe.

