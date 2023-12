Augsburg

18:00 Uhr

Römisches Museum: Wie wahrscheinlich ist eine baldige Neueröffnung?

Plus Der Freistaat will Augsburg bei der "Wiederbelebung" des Römischen Museums unterstützen. Dabei verlangt er von der Stadt ausgerechnet das, was ihr am meisten Probleme macht.

Von Nicole Prestle

Zuversicht ist ein Wort, das in den vergangenen Jahren selten in einem Atemzug mit dem Römischen Museum Augsburg genannt wurde. Seit die Ausstellung in der Dominikanerkirche im Jahr 2012 geschlossen und im Miniformat ins Zeughaus verlegt wurde, ist vom einstigen Glanz der römischen Provinzhauptstadt in der Stadt wenig zu spüren. Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass Oberbürgermeisterin Eva Weber vor wenigen Wochen dankbar einen dünnen Strohhalm ergriff: Der Freistaat wolle gemeinsam mit Augsburg eine "Wiederbelebung" des Museums prüfen. Kommt also Rettung aus München für ein Projekt, das die Stadt aus eigener Kraft auf Jahre hinweg nicht wird stemmen können? Schön wäre es – doch es bleiben Zweifel, denn der Freistaat erwartet von der Kommunalpolitik ausgerechnet das, was ihr offenkundig am meisten Probleme macht.

Die Nachricht aus dem Münchner Kunstministerium kam am Nikolaustag, und was der zuständige Minister Markus Blume da aus dem Sack holte, stimmte positiv: "Gemeinsam mit der Stadt machen wir uns ans Werk und beleben das Römermuseum in Augsburg neu!" Der Mitteilung beigefügt war ein Bild, das Blume im weihnachtlich geschmückten Ministeriumsflur zeigt, flankiert von Augsburgs Landtagsabgeordneten Leo Dietz und Andreas Jäckel. Ein CSU-Trio mit Einfluss, so sollte wohl der Untertitel lauten, der freilich nicht mitgeliefert, sondern durch die Bildsprache lediglich angedeutet wurde.

