Rohre, Düsen und ein ausgeklügeltes Konzept: So funktioniert der Zirkus Waterland

Rudka Taras sitzt hinter mehreren Monitoren und Mischpulten. Er tippt eine Schaltfläche auf einem der Bildschirme an und nickt zufrieden. Im Hintergrund werden mehrere Wasserfontänen in einer bestimmten Abfolge und mit Licht in Szene gesetzt in die Luft gespritzt. Genau soo soll es auch sein. Taras ist beim Wasserzirkus Waterland während der Show für die Technik zuständig und macht vor der nächsten Vorstellung gerade noch einen kurzen Check. Laut Zirkus-Administrator Dimitri Trunov ist Waterland der einzige Zirkus in Europa, bei dem die Künstler nicht nur von Wasserspielen begleitet werden, sondern auch direkt im Nass aktiv sind. Dass das gelingt, ist jede Menge Aufwand nötig.

