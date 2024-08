Roller aus Innenhof gestohlen

Zwischen 14 und 19 Uhr wurde am Montag ein Motorroller in der Reichenbachstraße in Lechhausen entwendet. Wie die Polizei mitteilt, war der Roller der Marke Peugeot in einem Innenhof abgestellt. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (gau)

