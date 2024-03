Roller-Dieb liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, gab der 19-Jährige Gas. Nach einem Sturz konnten sie ihn wenig später zu Fuß stoppen.

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich in der Nacht auf Samstag ein 19-Jähriger in der Zeppelinstraße im Univiertel geliefert. Gegen 1.15 Uhr wollte eine Streife den 19-Jährigen aufgrund eines abgelaufenen Versicherungskennzeichens kontrollieren. Er missachtete jedoch laut Polizeimitteilung die Anhaltesignale und flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit über den Gehweg der Haunstetter Straße. Während seiner Flucht kam er ins Straucheln und touchierte einen Metallzaun. Ein Sachschaden entstand dabei nicht. Die Beamten stoppten den 19-Jährigen wenig später zu Fuß in der Leuhstraße und stellten auch den Roller in unmittelbarer Nähe fest. Das abgelaufene Versicherungskennzeichen wurde zwischenzeitlich entfernt und in einer nahegelegenen Mülltonne entsorgt. Den Schlüssel des Rollers hatte der 19-Jährige noch bei sich.

Wie sich herausstellte war der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und sowohl das Kennzeichen, als auch der Roller waren entwendet worden. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Roller sicher. Außerdem veranlassten sie eine erkennungsdienstliche Behandlung bei dem Mann. Zeugen und Personen, die durch die Fahrt des 19-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden. (gau)