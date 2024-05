Roller-Diebe schlagen in Augsburg zu: Polizei meldet mehrere Vorfälle

Unbekannte haben in Augsburg Roller gestohlen. Zuletzt hatte die Polizei mehrere ähnliche Vorfälle gemeldet.

Ein Unbekannter hat in einem Parkhaus in der Wilhelm-Hauff-Straße im Herrenbach einen geparkten Roller beschädigt. Der Eigentümer meldete dies bei der Polizeidienststelle. Als er im Laufe des Tages nochmal nach seinem Roller sah, stellte er fest, dass er in der Zwischenzeit gestohlen wurde. Der genaue Beuteschaden wird noch ermittelt. Die Tat geschah im Zeitraum von Montag, 15 Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr.

Im Universitätsviertel wurde zwischen Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, acht Uhr, ein weiterer Roller entwendet. Dieser befand sich an einer Haltestelle in der Nähe der Universität. Der Beuteschaden liegt im höheren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahls.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 zu melden. Auch in den vergangenen Wochen hat die Polizei immer wieder von Roller-Diebstählen berichtet. (ina)

