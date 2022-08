Rollerfahrer flüchtet - nicht ohne Grund

Der junge Rollerfahrer beging bei seiner nächtlichen Fahrt durch Augsburg mehrere Vergehen. Jetzt muss er mit den entsprechenden Anzeigen rechnen.

Mit einem nächtlichen Ausflug machte sich ein 20-jähriger Motorrollerfahrer gleich mehrerer Vergehen schuldig: Als er am frühen Donnerstagmorgen um kurz nach 1 Uhr auf der Gögginger Straße in Richtung Süden unterwegs war, wollte ihn die Polizei im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten. Er habe aber weder auf die Anhaltesignalgeber des Polizeiautos, noch auf Blaulicht und Martinshorn reagiert, heißt es.

Stattdessen fuhr der junge Mann über die Eichleitnerstraße in Richtung B17, wo er mehrere wartende Fahrzeuge links überholte und dann rechts in die Bergiusstraße mit rund 70 Stundenkilometern weiterfuhr. An der Kreuzung Rumplerstraße/Haunstetter Straße missachtete er dann laut Polizei eine rote Ampel. In der Haunstetter Straße konnte die Polizeistreife den Rollerfahrer dann langsam herunterbremsen und an der Kreuzung Ilsungstraße vorläufig festnehmen.

Die Gründe für die Flucht des 20-Jährigen waren den Beamten schnell klar: Er war nicht im Besitz eines Führerscheins und zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen. Es folgte eine Blutentnahme im Bobinger Krankenhaus und die Sicherstellung seines Rollers. Außerdem wird der junge Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Fahrt unter Drogeneinfluss und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt. (bau)