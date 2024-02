Rot-Kreuz-Lädle startet in neuen Räumen in Lechhausen

Die Filiale in der Neuburger Straße soll weiter ein sozialer Treffpunkt in Augsburg sein. Was alles im Angebot ist.

Das Rot-Kreuz-Lädle ist eine Institution im Augsburger Stadtteil Lechhausen. Man saß lange Zeit in der Turnerstraße. Jetzt erfolgt ein Umzug. Der neue Standort in der Neuburger Straße 30 liegt zentraler. Die offizielle Eröffnung ist am Freitag, 9. Februar, um 9 Uhr. Initiator ist das Bayerische Rote Kreuz (BRK).

Die Räume wurden renoviert. „Wir sind jetzt viel zentraler und damit besser zu finden“, sagt Conny Gkountoglou, die das Lädle leitet. Am Tag der Neueröffnung gibt es um 12 Uhr einen kleinen Empfang. Im Rot-Kreuz-Lädle könne man sich günstig und nachhaltig einkleiden, heißt es. Zudem tue man Gutes.

Das Sortiment richtet sich an Kinder und Erwachsene

Jeder Cent fließt in soziale Projekte und das Ehrenamt des Augsburger Roten Kreuzes. Neben Kleidung und Schuhen aus erster und zweiter Hand für Kinder und Erwachsene gibt es Heimtextilien, Schmuck und je nach Saison Dekoartikel. Conny Gkountoglou sagt: "Und wir sind sozialer Treffpunkt. Manche Kunden bleiben stundenlang zum Quatschen." Das Einkaufen werde nur Nebensache.

Öffnungszeiten in Lechhausen: Montag bis Donnerstag 9 bis 14 Uhr, Freitag 9 bis 17 Uhr. Es gibt in Augsburg Rot-Kreuz-Lädle in Lechhausen, Oberhausen und Pfersee sowie den Lagerverkauf in Königsbrunn. (möh)

