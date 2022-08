Rotary Club vergibt Preis an Studenten-Projekt gegen Plastikmüll

Studierende der Hochschule Augsburg erhalten für neue Ideen gegen die Plastikmüllflut den "Rotary Climate Action Award" - und viel Lob.

Plastikmüll schreddern und zu neuen Produkten verarbeiten: Ein Team von Studierenden der Hochschule Augsburg hat innovative und nachhaltige Lösungen zur Nutzung von Kunststoffen entwickelt. Dafür wurde es jetzt mit dem "Rotary Climate Action Award 2022" ausgezeichnet. Die vier Augsburger Rotary Clubs vergeben den Preis zum ersten Mal, der mit insgesamt 10.000 Euro dotiert ist. Das Projekt "Precious Plastic HSA" der Hochschule Augsburg ist einer der Preisträger und erhielt 2000 Euro.

Das im Wintersemester 2019/20 ins Leben gerufene Projekt soll allen in Lehre, Forschung, Transfer sowie Verwaltung ermöglichen, sich für einen sinnvolleren und nachhaltigeren Umgang mit Plastik einzusetzen. Die beteiligten Studierenden haben einen Arbeitsraum eröffnet, in dem sie innovative Lösungen für konkrete Fragen entwickeln. Sie haben Maschinen organisiert, mit denen sie nun Plastikmüll der Hochschule schreddern, das Material schmelzen und daraus neue Produkte gießen. Und sie engagieren sich für die Bewusstseinsbildung zum nachhaltigen Umgang mit Kunststoffen – hier gehen sie insbesondere an Schulen und bieten Workshops an. Dies werde den Kriterien des Preises in ausgezeichneter Weise gerecht, sagte Paul Waning von Rotary, Jury-Vorsitzender und ehemaliger Hochschulrat. Kunststoff sei kein Wegwerfprodukt, sondern ein wertvoller Rohstoff, sagen die Studierenden. Chris Klemm: "Gebrauchter Kunststoff ist überall umsonst verfügbar, also warum nicht sinnvoll nutzen? Das können wir im Projekt Precious Plastic HSA." (eva)