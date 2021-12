RT1-Weihnachtsträume: Hörer spenden fast 390.000 Euro für die Kartei der Not

Bis zur letzten Sekunde gingen die Zusagen bei den RT1-Weihnachtsträumen ein. Als dann das Ergebnis verkündet wurde, zeigten nicht nur die Moderatoren Emotionen.

Zum Schluss wurde es noch einmal richtig emotional im Sendestudio von Hitradio RT1. Als der goldene Umschlag mit dem Ergebnis von vier Tagen Spendenmarathon bei den RT1-Weihnachtsträumen kurz nach den 18 Uhr-Nachrichten hereingetragen wurde, konnte das Moderatorenduo Ramona Schwab und Ralf Störmann die Spannung kaum mehr ertragen. "Das ganze Wochenende haben wir so sehr mitgefiebert - das ist jetzt unser Baby", fasste Ramona Schwab die Stimmung zusammen. Und das Ergebnis, das Schirmherr Theo Waigel verkündete, war die Spannung wert: 387.412,70 Euro haben die RT1-Hörer und Unternehmen aus der Region zugunsten der Kartei der Not gespendet.

Unter dem Motto #DeineSpendeKommtAn haben sich auch in diesem Jahr Menschen und Unternehmen Hand in Hand für die gute Sache in der Region eingesetzt. Im Rahmen der RT1-Weihnachtsträume zugunsten der Stiftung Kartei der Not spendeten sie große und kleine Summen und trugen damit ein weiteres Mal dazu bei, dass die Kartei der Not ihre Arbeit für bedürftige Menschen in der Region fortführen kann. Kartei der Not Geschäftsführer Arnd Hansen, der die Spendensumme symbolisch für das Hilfswerk entgegennahm, zeigte sich überwältigt. "Dass es RT1 mit den Weihnachtsträumen in dieser Breite gelungen ist, die Herzen der Menschen zu erreichen und damit diese Spendensumme zu sammeln, ist einfach nur klasse", sagte er.

RT1-Weihnachtsträume: Große Solidarität mit Menschen, die Unterstützung benötigen

Auch Alexandra Holland, Geschäftsführerin der rt1.media group und stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende der Kartei der Not, dankte allen Spendern. „Es ist ein beeindruckendes Zeichen, wie groß die Solidarität mit Menschen, die unsere Unterstützung benötigen, in unserer Region ist – gerade in dieser Zeit. Ich möchte mich herzlich bei den Hörerinnen und Hörern sowie Kunden von Hitradio RT1 für ihr außergewöhnliches Engagement bedanken“, sagte sie.

Seit vielen Jahren ist Schirmherr Theo Waigel den RT1-Weihnachtsträumen freundschaftlich verbunden. "Das Sozialwerk steht mir so nahe, wie kaum etwas anderes", bekannte er auf der Spendenveranstaltung am Montagabend. Seit Jahrzehnten begleite er die Kartei der Not - und in fast jedem Jahr könne er bei einer besonderen Aktion des Hilfswerks mit dabei sein. "Ich habe selten etwas für die Heimat und die Region zu verkünden gehabt, was so bedeutend ist", sagte der ehemalige Finanzminister, als er den Spendenumschlag öffnete.

Hörerinnen, Hörer und Unternehmen haben an Aktion „Firma mit Herz“ teilgenommen

Hitradio RT1 ist froh über all die Hörerinnen und Hörer sowie die Unternehmen, die bei der Aktion „Firma mit Herz“ teilgenommen haben. Die größten Einzelspenden kamen von der Wohnbaugruppe Augsburg, der Sparda-Bank Augsburg, der GW-TEC Rohrleitungsbau GmbH, Bricks & Mortar Immobilien, der VR-Bank Handels- und Gewerbebank, der KLAUS-Gruppe, der Stadtsparkasse Augsburg und der VR Bank Augsburg Ostallgäu.

