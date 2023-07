Augsburg

vor 1 Min.

Ein Zaun um das Rudolf-Diesel-Gymnasium bleibt vorerst ein Wunsch

Plus Vandalismus ist ein Grund, warum sich die Schulleitung des Hochzoller Gymnasiums einen Zaun um die Schule wünscht. Doch ein Teil bleibt weiterhin öffentlich zugänglich.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Graffiti, angebrannte Bienenstöcke, Erbrochenes an den Fenstern. Wegen solcher Vorkommnisse wünscht sich die Schulleitung des Rudolf-Diesel-Gymnasiums in Hochzoll seit Langem eine komplette Umzäunung des Schulgeländes. Bislang ist es öffentlich zugänglich, was solchen Vandalismus erst ermögliche. Im März erhielt das Gymnasium schließlich politische Unterstützung durch einen Antrag von CSU und Grünen, nun gab es auch einen Beschluss im Bildungsausschuss. Doch zufrieden ist Schulleiterin Susanne Täufer damit nicht. Mit der Entscheidung der Stadträte sei die Schule ihrem Wunsch "nur einen kleinen Schritt" näher gekommen. Ärger aufgrund von Vandalismus könne damit in ihren Augen nicht verhindert werden. Was bleibt nun noch?

Große farbige Schriftzüge sind an verschiedenen Stellen auf die Fassade der Schule gesprüht, in den Pavillon wurde ein Loch gerissen. Im vergangenen Jahr seien sogar die schuleigenen Bienenstöcke angekokelt worden, berichten Susanne Täufer und ihr Stellvertreter Bernd Schilcher bei einem Rundgang. Personen, die nachts oder am Wochenende das Gelände besuchten, würden regelmäßig Müll hinterlassen - mal leere Alkoholflaschen, mal Pizzakartons. Auch Erbrochenes musste schon von Fensterscheiben entfernt werden. "Wir hätten viele Ideen, wie wir unser Schulgelände nutzen könnten. Aber das geht so lange nicht, bis es nicht komplett geschützt ist, weil sonst alles kaputt gemacht wird", ist sich Täufer sicher. Im vorderen Bereich gebe es noch nicht einmal eine Parkbank - damit eine solche nicht als Einladung für feierndes Publikum verstanden oder gleich zerstört werde. Somit hätten aber auch die Schülerinnen und Schüler keine Möglichkeit, sich einmal hinzusetzen. An anderer Stelle gebe es zwar einen Zaun, der aber an vielen Stellen zerstört sei. Etwa einen, der an die Bahngleise grenzt. "Das ist lebensgefährlich und wurde schon lange ans Schulverwaltungsamt gemeldet", sagt die Schulleiterin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen