Ein besonderes Brotzeitbrettl: So schmeckt's im veganen Biergarten „Rübenrot“

Vegane Küche im Biergarten – passt das zusammen? Auf den ersten Blick vielleicht nicht, doch in Augsburg wagt das „Rübenrot“ genau diesen Spagat. In der ehemaligen „Gaststätte Hochfeld“, wo zuvor das griechische Lokal „Dimos“ war, eröffnete Katja Kaminski im Mai einen bunten, pflanzlichen Biergarten. Die Betreiberin lebt seit über 15 Jahren vegan und hat zuvor im inzwischen geschlossenen Restaurant „Lokalhelden“ gekocht. „Ich wollte ein kleines Wunderland schaffen, einen Raum, in dem man mal kurz dem Alltag entfliehen kann“, sagt sie. Mit leuchtend roten Haaren verkörpert Kaminski das, was ihr Biergarten ausstrahlen soll: Lebensfreude, Offenheit und Mut zur Farbe. Bunt ist es hier auf jeden Fall – doch wie schmeckt’s? Das „Rübenrot“ in unserer Gastro-Kritik.

