Rückgang der Corona-Zahlen lässt das Gesundheitsamt erst mal durchatmen

Plus In der Corona-Hochphase arbeiteten 380 Beschäftigte im Augsburger Gesundheitsamt. Jetzt sind es 85. Der Gesundheitsreferent sieht aber keinen Grund zur Entwarnung.

Es gab in der Hochphase der Corona-Pandemie wohl keine andere städtische Dienststelle, die mehr gefordert war: Die Beschäftigten des Gesundheitsamtes kümmerten sich fast schon rund um die Uhr um die Registrierung von Erkrankten, aber auch die Kontaktnachverfolgung von Personen, die sich möglicherweise mit dem Virus infiziert hatten. Der Arbeitsaufwand war immens, personell ließ er sich mit den vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gar nicht stemmen. Bis zu 380 Personen waren im Amt im Corona-Einsatz. Jetzt, da die Zahlen der Erkrankten und Neuinfizierten zurückgegangen sind, kehrt wieder Normalität in den Dienstbetrieb. Der zuständige Gesundheitsreferent Reiner Erben sieht jedoch keinen Grund zur Entwarnung.