Augsburg: Rückkehr zum 15-Minuten-Takt beim Bus im Sommer?

Augsburg

Rückkehr zum 15-Minuten-Takt beim Bus im Sommer?

Augsburgs Stadtwerke kommen bei der Gewinnung von neuen Fahrern voran. Auf den Busfahrplan könnte sich das positiv auswirken, bei der Tram sieht es anders aus.
Von Stefan Krog
    • |
    • |
    • |
    Die Busse der Augsburger Stadtwerke könnten in etwa einem halben Jahr wieder in dichterem Takt fahren, bei der Straßenbahn bleibt es wohl beim Ist-Zustand.
    Die Busse der Augsburger Stadtwerke könnten in etwa einem halben Jahr wieder in dichterem Takt fahren, bei der Straßenbahn bleibt es wohl beim Ist-Zustand. Foto: Bernhard Weizenegger

    Die Busse der Stadtwerke werden den Winter über tagsüber weiterhin nur im 20-Minuten-Takt fahren können, ab dem Sommer 2026 hofft man aber wieder auf eine Rückkehr zum 15-Minuten-Takt. „Sobald man beim Personal stabil ist, kann man wieder zum 15-Minuten-Takt zurückkehren“, so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Für feste Zusagen sei es noch zu früh, voraussichtlich werde man in einem guten halben Jahr aber wieder genug Fahrer und Fahrerinnen haben, so Weber vergangene Woche auf einer CSU-Veranstaltung zum Thema Nahverkehr. Für den Fünf-Minuten-Takt bei der Straßenbahn scheint es hingegen keine konkrete Perspektive mehr zu geben.

