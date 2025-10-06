Rückkehr zum 15-Minuten-Takt beim Bus im Sommer?

Die Busse der Stadtwerke werden den Winter über tagsüber weiterhin nur im 20-Minuten-Takt fahren können, ab dem Sommer 2026 hofft man aber wieder auf eine Rückkehr zum 15-Minuten-Takt. „Sobald man beim Personal stabil ist, kann man wieder zum 15-Minuten-Takt zurückkehren“, so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Für feste Zusagen sei es noch zu früh, voraussichtlich werde man in einem guten halben Jahr aber wieder genug Fahrer und Fahrerinnen haben, so Weber vergangene Woche auf einer CSU-Veranstaltung zum Thema Nahverkehr. Für den Fünf-Minuten-Takt bei der Straßenbahn scheint es hingegen keine konkrete Perspektive mehr zu geben.

