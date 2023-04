Rückzahlung der Corona-Soforthilfen: Es braucht Fingerspitzengefühl

Plus Dass der Staat prüft, ob Corona-Soforthilfen gebraucht wurden, ist richtig. Bei der Rückzahlung sollte er aber maßvoll vorgehen, um Existenzen nicht zu gefährden.

Drei Jahre sind eine lange Zeit, gerade wenn sie eine Pandemie umklammern. Vieles vom Schrecken der ersten Corona-Phase ist längst verblasst. Umso böser fällt nun die Überraschung für viele Augsburger Unternehmerinnen und Unternehmer aus, die nicht damit gerechnet hatten, damals beantragte Corona-Soforthilfen zurückzahlen zu müssen. Es geht um Beträge, die sich zu einer echten Belastung auswachsen können. Dennoch ist richtig, dass der Staat nun einen genaueren Blick darauf wirft, ob die Abermillionen Steuergelder wirklich benötigt wurden.

Rückzahlung der Corona-Soforthilfen belastet Unternehmen in Augsburg

Gerade kleinen Betrieben fehlten in der ersten pandemischen Unsicherheit Zeit und Kapazitäten, Paragrafen zu reiten. Oft ging es um die Existenz, es brauchte vor allem Planungssicherheit. Die boten die Corona-Soforthilfen, zumindest in einem Mindestmaß. Das Geld sollte akute Engpässe abfedern, viele Betriebe griffen deshalb nach Möglichkeit zu. Es war aber immer klar, dass die Hilfen in vielen Fällen "nur" ein zinsloses Darlehen darstellen würden. Nun zumindest einmal nachzufragen, ob das Geld – das Geld aller – auch wirklich gebraucht wurde, ist absolut berechtigt. Denn schwarze Schafe gab es ohne Zweifel.

