Rumänisches Paar muss nach Ladendiebstahl ins Gefängnis

Zwei rumänische Ladendiebe haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Beide müssen ins Gefängnis. Im Auto fanden die Beamten weiteres Diebesgut und Waffen.

Ein Ladendiebstahl, bei dem sie ertappt wurden, hat einen 30-jährigen Mann und eine 29-jährige Frau vorerst ins Gefängnis gebracht. Grund ist nicht allein der Diebstahl. Im Auto des Paars fanden Polizeibeamte zudem Waffen.

Wie die Polizei informiert, ereignete sich das Geschehen am Samstagabend. Der Polizei wurde gegen 18.30 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße gemeldet.

Vor Ort zeigte sich, dass ein 30-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau die Tat begangen hatten. Diese hatten im Drogeriemarkt Parfums im hohen dreistelligen Bereich entwendet. Im Auto der beiden wurde im Anschluss weiteres Diebesgut im niedrigen vierstelligen Bereich entdeckt. Zudem fand die Polizei Waffen, einen Schlagring und einen Teleskopschlagstock.

Die Staatsanwaltschaft in Augsburg erlässt Haftbefehl

Beide Personen verfügen laut Polizei über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft schaltete sich in den Fall ein. Die Rumänen wurden am Wochenende dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ die Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die beiden müssen sich nun unter anderem wegen Ladendiebstahls und Vergehen nach dem Waffengesetz verantworten. (AZ)