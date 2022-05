Rund 180 Menschen nehmen an Pro-Russland-Demo durch Innenstadt teil

Augsburgs Innenstadt wird am Montagabend Schauplatz einer prorussischen Kundgebung. Am Königsplatz trifft sie auf eine Gegen-Demo, es bleibt aber friedlich.

Rund 180 Menschen haben am Montagabend an einem prorussischen Demonstrationszug durch die Augsburger Innenstadt teilgenommen. Dies teilte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord nach einer vorläufigen Zählung auf Anfrage mit. Ersten Angaben zufolge lief die Kundgebung, die um 18 Uhr am Königsplatz startete und deren Strecke über Fuggerstraße, Grottenau, Ludwig-, Karl-, Karolinen-, Maximilian- und Bgm.-Fischer-Straße führte, friedlich ab. Vorab waren 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet worden.

37 Bilder So laufen die prorussische Kundgebung und die Gegendemo in Augsburg Foto: Silvio Wyszengrad

Pro-Russland- und Gegen-Demo: Polizei mit vielen Kräften in Augsburg

Ebenfalls auf dem Königsplatz hatte bereits um 17 Uhr eine stationäre Gegen-Demo unter dem Motto "Freiheit für die Ukraine" begonnen. Nach ersten Polizeiangaben nahmen daran 150 Personen teil. Am Rande der Kundgebungen kam es vereinzelt zu verbalen Auseinandersetzungen. Zahlreiche Polizeikräfte verhinderten jedoch eine Eskalation sowie einen unmittelbaren Zusammenstoß der beiden Gruppen.

Stadt verbot vorab verschiedene Symbole und Fahnen

In ganz Deutschland fanden am Montagabend prorussische Demonstrationen statt. Anlass war der 9. Mai, der in Russland als Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitlerdeutschland im Zweiten Weltkrieg gefeiert wird. Für die Demonstration in Augsburg hatte die Stadt vorab zahlreiche Auflagen erlassen. Fahnen wie etwa die Flagge der UdSSR, die Siegesflaggen der Sowjetunion und der Roten Armee oder die Seekriegsflagge der Sowjetischen Marine waren verboten. Auch die Symbole "V" und "Z" in jeglicher Form sowie das Kennzeichen des größten russischen Motorrad- und Rockerklubs Nachtwölfe MC durften nicht verwendet werden.

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) erklärte im Vorfeld der prorussischen Demonstration, für sie sei "jede Form der Kriegsverherrlichung und -relativierung gänzlich unverständlich". Es gelte die Versammlungsfreiheit, sie rufe aber die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazu auf, ihr Vorhaben zu hinterfragen. Die Nachrichten und Bilder aus der Ukraine seien entsetzlich und zeigen uns die Zerstörung, das Leid, die Brutalität und den Tod, die der russische Angriffskrieg mit sich bringt". Weber warnte gleichzeitig vor Pauschalisierungen, was die Gruppe der Russlanddeutschen betrifft. Viele von ihnen stünden für den Frieden ein.