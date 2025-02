Rund 800 Menschen demonstrieren auf dem Rathausplatz für mehr Klimaschutz

Rund 800 Menschen haben am Freitagnachmittag für mehr Klimaschutz auf dem Rathausplatz demonstriert. Der Augsburger Ableger von Fridays for Future rief zu der Kundgebung im Rahmen des bundesweiten Klimastreiks auf. Die Rednerinnen und Redner forderten die Einhaltung der Klimaziele. Anschließend zogen die Demonstranten durch die Stadt mit einer Zwischenkundgebung am Hauptbahnhof. Beim letzten Klimastreik im September waren nur 600 Demonstranten vor Ort. (klijo)

Rathausplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klimaschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klimaziel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis