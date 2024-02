Rund um den Bahnhof zeichnet sich ein Trauerspiel ab

Plus Während der Straßenbahntunnel unter dem Bahnhof 2025 voll in Betrieb geht, bleibt es oben bei Stückwerk. Die Koordination rund ums Jahrhundertbauwerk ist ausbaufähig.

Wenn man auf die Plakate schaut, die die Stadt anlässlich der Eröffnung des Bahnhofstunnels im Dezember rund um den Hauptbahnhof aufgestellt hat, könnte man glauben, alles wird jetzt schon. Angesichts der Asphaltwüsten und nackten Bohrpfahlwände hat die städtische Kommunikationsabteilung wohl schon geahnt, dass das Bild erklärungsbedürftig ist. Doch die Zeiträume, in denen die Augsburger noch auf ungestalteten Platzflächen unterwegs sein werden, sind länger als das manchem bewusst ist.

Zum Teil kann die Stadt dafür nichts, weil sie sich mit der Deutschen Bahn als Eigentümerin abstimmen muss, die selbst noch eine Baustelle auf den Bahnsteigen plant. Doch auch abgesehen davon sind die Perspektiven trübe: Wie das Regionalbus-Terminal finanziert werden soll, ist momentan zum Beispiel noch unklar. Und auf dem westlichen Bahnhofsvorplatz kann nichts vorangehen, bis das Planfeststellungsverfahren für den westlichen Gleisanschluss abgeschlossen ist.