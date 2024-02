Rund um den Bahnhof zeichnet sich ein Trauerspiel ab

>> Während der Straßenbahntunnel unter dem Bahnhof 2025 voll in Betrieb geht... <<



Bestenfalls geht 2025 die Wendeschleife und die Haltestelle in Betrieb.



Ab 2027 werden die swa jeden Euro für die Versorgungssparte benötigen - denn mit der Wärmeplanung (die uns Habeck als "Lösung" verkauft hat) ist ja noch nichts passiert - dann kommen 15-20 Jahre große Investitionen in das Fernwärmenetz.



Ob und wann die 6er nach Pfersee durchfährt ist noch völlig offen. Am Ende wäre ein Scheitern auch nicht zu schade, weil der Weg durch den neuen Tunnel langsamer wird und eine oberirdische Aufwertung der Strecke mit Anbindung an den Posttunnnel eine gute preiswerte Alternative ist. Die Haltestelle Rosenaustraße wird dazu einfach auf die andere Seite der Pferseer Unterführung gelegt und die Unterführung im ersten Schritt für Fahrzeuge > 2,8 Tonnen gesperrt. (mir würde da auch eine Fahrradstraße gut gefallen)



Den Murks die neue Anbindung als ersten Bauabschnitt der 5er (die nie kommen wird) zu genehmigen, muss man für die juristische Hygiene einfach abwehren.



Sofortmaßnahme sollte auf dem Bahnhofsvorplatz ein 5 Meter breiter frisch asphaltierter Fußweg zwischen Viktoriastraße und HBF Haupteingang sein. Das wäre eine Basis für weitere Gespräche; ansonsten kann man da eigentlich nur noch mit gestrecktem Bein reingehen...

