Faustschläge ins Gesicht: Russe prügelt am Augsburger Königsplatz auf Ukrainerin ein

Es war mitten in der Nacht, gegen 1 Uhr. Am Königsplatz ist auch zu dieser Tageszeit noch etwas los, selbst im Winter, speziell am Wochenende. So auch am 8. Dezember vergangenen Jahres, als Jewgeni K. (Name geändert) am zentralen Knotenpunkt in der Innenstadt auf zwei ihm unbekannte Frauen traf, die sich dort aufhielten. Es war eine Begegnung, wie sie hundertfach stattfindet; in dem Fall hatte sie drastische Folgen, denn kurz darauf bepöbelte der 42-Jährige die beiden, griff eine von ihnen an und verletzte sie schwer. Warum er dies tat, konnte auch ein Prozess am Amtsgericht in Augsburg nur bedingt aufklären. Ein Detail lässt aber aufhorchen.
Prozess in Augsburg
Das ist zu gering meiner Meinung nach. Damit hat das Amtsgericht gesagt: Frauen so sehr verprügeln, dass Metallplatten zur Knochenstabilisierung benötigt werden, kostet 5.000€ und 10 Monate lang normal benehmen. Das ist der Preis, dem sie der Tat gegeben haben. Kann das Urteil schwer nachvollziehen.
Ja, ja das Recht, hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Ein Täter oder eine Täterin, welche sich vor ihren Straftaten besaufen, sollte keine milden Strafen mehr bekommen. Dann würde das ganze in einen gerechteren Strafrahmen passen, sowie bisher wird dies allerdings nichts.
Mich würde mal interssieren, ob Richter und Staatsanwälte auch mit einer Bewährungsstrafe zufrieden wären, wenn sie selbst Opfer einer Gewalttat sein würden und ob sie sich auch für ggf. bleibende körperliche Schäden mit einem Trinkgeld von 5000€ abspeisen lassen würden.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden