Sachbeschädigung: Graffiti-Sprayer wird auf frischer Tat ertappt

Polizei wird von aufmerksamen Zeugen informiert. Schaden liegt in einem höheren Bereich.

Am Samstag gegen Mitternacht sprühte ein 20-Jähriger in der Langenmantelstraße Graffiti an eine Hauswand. Zeugen alarmierten die Polizei. Beamte nahmen den Sprayer fest. Es entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Gegen den Heranwachsenden wird nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti ermittelt, heißt es. (möh)