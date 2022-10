Sachbeschädigung: Graffiti-Sprayer ziehen durch Kriegshaber und Pfersee

Sowohl in Kriegshaber als auch in Pfersee sind bislang Unbekannte unterwegs und beschmieren unter anderem Häuser mit Graffiti. Die Augsburger Polizei ermittelt.

Bislang Unbekannte sind am Wochenende durch Pfersee und Kriegshaber gezogen und haben dabei mehrere Gebäude und Gegenstände mit Graffiti beschmiert. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 8 Uhr, in der Ulmer Straße auf Höhe der 170er-Hausnummer ein Rollladen und eine Hauswand mit schwarzer Farbe besprüht. "In der Straße wurden ebenfalls ein Zigarettenautomat, ein Haltestellenhäuschen und ein Briefkasten mit roter und schwarzer Farbe beschmiert", heißt es in der Mitteilung.

Graffiti-Sprayer sind in Augsburg-Kriegshaber und Pfersee unterwegs

In einem ähnlichen Zeitraum - zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 11.30 Uhr - malte ein ebenfalls bislang Unbekannter lila Kreise auf ein Gartenhaus in der Deutschenbaurstraße (Höhe der 30er-Hausnummern). Auch eine Hausmauer und eine Garagenwand wurden so beschmiert. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Weitere Geschädigte und Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 telefonisch unter 0821/323-2610 melden. (kmax)