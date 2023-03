Experte warnt vor unseriöser Teppich-Wäsche

Immer wieder gelinge es Betrügern, Teppich-Wäschen zu völlig überhöhten Preisen anzubieten, warnt Peter Renz. Wie die Anbieter vorgehen und wie man sich schützt.

Peter Renz sitzt vor bunten Werbeflugblättern von Teppichreinigungsfirmen und schüttelt den Kopf. "Reinigung ab 8,90 Euro der Quadratmeter, dazu ein Wertgutschein über 100 Euro und 35 Prozent Rabatt", zitiert der öffentlich bestellte und vereidigte IHK-Sachverständige für Orientteppiche. "Das ist illusorisch." Immer wieder böten unseriöse Unternehmen Teppich-Wäschen an und betrügen dabei die Kundinnen und Kunden. Nicht selten entstünden so finanzielle Schäden über mehrere Tausend Euro – auch in Augsburg.

Anbieter würden oft an der Haustüre klingeln und ihre Dienste anbieten. Sie verschaffen sich Zutritt zum Haus, um den Wert der Teppiche zu ermitteln. "Da werden plötzlich wertlose Teppiche zu wertvollen, deren Preis sich angeblich noch steigern lasse, wenn man ihn gründlich reinigen lässt", so Renz. Die Kundinnen und Kunden gäben diese Teppiche zur Wäsche mit – auch weil ihnen der Anbieter von einer angeblich bevorstehenden Versteigerung erzählt, bei der der Teppich einiges erlösen könne. Bezahlt werden für die Reinigung oft mehrere Tausend Euro, in bar und ohne Kassenzettel.

Sachverständiger warnt vor Haustürgeschäften mit Teppichen

Peter Renz sind viele Fälle bekannt. "Ich habe in der Woche etwa sechs bis acht Anrufe dazu." Neben Haustürgeschäften gebe es die Variante, Kundschaft über Werbeflyer zu ködern. Der Preis für die Reinigung liege am Ende deutlich höher. Dies würde mit der Größe des Teppichs oder der aufwendigeren Reinigung begründet. Weil Kundinnen und Kunden sich schämen, auf solche Angebote hereingefallen zu sein, erstatten sie keine Anzeige.

So könnten die "Betrüger" weiter ihre Geschäfte machen. Kommt es doch zu einem Gerichtsverfahren, hätten die Betrogenen meist wenig Chancen. Es fehlt an schriftlichen Vereinbarungen und Rechnungen. Renz empfiehlt daher, Angebote für die Reinigung von Teppichen sorgfältig zu prüfen. Extrem günstige Preise, Barzahlung oder Druck seitens der Anbieter seien Kennzeichen für ein unseriöses Angebot. Wer eine kompetente Reinigungsfirma finden will, könne sich beim Fachhändler oder einem Raumausstatter erkundigen.

Um aufzuklären, ist Peter Renz bis 19. März in der Kröll&Nill-Teppichgalerie zu Gast. Dort steht er für die Bewertung von Teppichen zur Verfügung und stellt Exemplare aus seiner Sammlung vor. Außerdem zeigt er eine neue Teppichart: den Velvet-Teppich aus dem Iran, einen gewebten Seidenteppich, der für Laien nicht von einem teureren, handgeknüpften Teppich unterschieden werden könne.

