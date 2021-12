Augsburg

18:01 Uhr

Sackpfeifen-Wirte hören auf: "Den Schweinsbraten gibt es nur noch daheim"

Plus Egon und Birgitt Bork hatten 28 Jahre lang die Sackpfeife in der Bäckergasse betrieben. Warum ihnen plötzlich die Lust vergangen ist.

Von Ina Marks

Seinen beliebten Schweinsbraten macht er jetzt nur noch daheim. 28 Jahre lang haben Egon Bork und seine Frau Birgitt die Sackpfeife in der Bäckergasse betrieben. Vor etlichen Wochen allerdings zog sich das Wirtspaar still und leise zurück. Die Wirtschaft führen nun andere. Der Wechsel ging so schnell über die Bühne, dass nicht mal mehr Zeit für eine Abschiedsfeier blieb. Aber der 68-Jährige und seine drei Jahre jüngere Frau hatten, obwohl sie Jahrzehnte lang leidenschaftliche Gastronomen waren, die Lust verloren. Das lag vor allem an Corona. Sie erzählen, wie sie plötzlich in Arbeit ertranken und was sich seit der Pandemie noch verändert hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen