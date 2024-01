Sänger Levent Geiger tritt in der Schul-Aula zur Mittagszeit auf

Ein außergewöhnlicher Schultag war der Freitag für Schüler in der Bischof-Ulrich-Realschule in Augsburg. Dort sang ein Künstler, der als Senkrechtstarter gilt.

Es ist kein gewöhnlicher Schultag am Freitag in der Bischof-Ulrich-Realschule in der Sommestraße in Augsburg. Zur Mittagszeit tritt in der Aula ein bekannter Künstler auf. Levent Geiger ist gekommen.

Der junge Mann gilt als Senkrechtsstarter. Möglich gemacht hat den Auftritt Radio Fantasy. Die Aktion lautet "Stars statt Schule". Bei einem Voting setzte sich die Bischof-Ulrich-Realschule durch. Geiger kommt aus München. Der 22-Jährige hat sieben Millionen Follower auf TikTok.

Mit seinen Songs "2 Dumb Kids", "Deserve It" und "Back For You" wird er als deutsche Version des jungen Justin Bieber gehandelt. Die Schülerinnen und Schüler waren begeistert. Sie zückten ihre Handys und filmten das exklusive, kleine Konzert. (AZ)