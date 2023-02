Wann kommt 2023 der erste Saharastaub nach Augsburg?

Saharastaub sorgte im vergangenen Jahr über Augsburg für atemberaubende Naturschauspiele, hat aber auch negative Seiten. Wann kommt er im Jahr 2023 zurück?

Der "Blutregen" dürfte vielen Augsburgerinnen und Augsburgern noch gut im Gedächtnis sein. Im vergangenen Jahr war der Saharastaub ungewöhnlich häufig über Augsburg zu sehen. Er sorgt für beeindruckende Schauspiele am Himmel, aber auch Ärger bei Autobesitzerinnen und Autobesitzern. Eine Fahrt zur Waschanlage lässt sich ohne eine Garage oder Tiefgarage oftmals kaum verhindern, wenn das Naturphänomen auftritt. In diesem Jahr könnte der Saharastaub nun ungewöhnlich früh über Augsburg auftauchen.

Saharastaub heute in Augsburg: Erster Blutregen erwartet

Der Copernicus-Atmosphärendienst der Europäischen Union (EU) hat Mitte Februar angekündigt, dass sich Saharastaub auf den Weg nach Europa macht. Er wird in der Wüste im Norden Afrikas aufgewirbelt und kann in der Folge durch großräumige Luftströme weite Strecken überwinden.

Mittlerweile hat der Saharastaub bereits die Iberische Halbinsel überquert und sich über Spanien und Portugal gezeigt. Am Donnerstag, 23. Februar 2023, wird der Saharastaub nun über Deutschland erwartet. Auch über Augsburg wird sich wohl Staub aus der Sahara sammeln. Das klassische Phänomen des Blutregens, der für einen orange oder rot eingefärbten Himmel sorgt, dürfte allerdings nicht auftreten. Der Saharastaub sammelt sich in seiner größten Konzentration in der Nacht. Außerdem befindet sich der größte Teil des Staubs laut Copernicus in großer Höhe. Nur in Spanien und Portugal wurden Auswirkungen auf die Luftqualität erwartet.

Augsburg – Saharastaub 2023: Welche Beeinträchtigungen bringt Blutregen mit sich?

Saharastaub kann in hoher Konzentration nicht nur für ein beeindruckendes Naturschauspiel sorgen, sondern auch Beeinträchtigungen für die menschliche Gesundheit mit sich bringen. Laut Copernicus können beispielsweise Allergien verstärkt werden.

Außerdem können die Staubpartikel in der Atmosphäre dafür sorgen, dass die Generierung von Solarenergie gehemmt wird.