Auftakt in die Saison: Planungen fürs Gögginger Frühlingsfest laufen

Das Gögginger Frühlingsfest läutet stets die Volksfestsaison ein. In diesem Jahr liegt der Termin besonders früh. Festwirt Thomas Kempter rechnet noch an den Preisen.

Draußen ist es ungemütlich. Der Winter ist in Augsburg angekommen. Da denkt man gerne schon an wärmere Zeiten. Frühling wird es werden. Irgendwann. Und wenn Frühling ist, kommt Leben in die Stadt. Das Frühlingsfest in Göggingen ist stets der Auftakt für die Volksfestsaison in Augsburg und der Region. Für Freunde des Fests gibt es eine erfreuliche Nachricht. Der Termin liegt dieses Mal besonders früh im Jahr. Bereits am 8. März geht's los. Festwirt Thomas Kempter bleiben gerade mal noch sieben Wochen bis zum Anstich im Festzelt. Und er muss neue Preise festlegen.

54 Bilder Start in die Volksfestsaison: Die schönsten Bilder vom Gögginger Frühlingsfest Foto: Valterio D'Arcangelo

Das Fest wurde im Jahr 1969 erstmals ausgerichtet: Ursprünglich handelte es sich um ein Starkbierfest zur 1000-Jahr-Feier der damals noch eigenständigen Gemeinde Göggingen. Nun ist das Frühlingsfest fester Bestandteil des Augsburger Veranstaltungskalenders. Der Termin wechselt jedes Jahr. Ähnlich wie Fasching und Ostern findet auch das Frühlingsfest heuer vergleichsweise früh statt. Im Vorjahr ging es erst am 17. März los.

Festwirt Kempter hebt Stellenwert des Gögginger Frühlingsfests hervor

Gefeiert wird auf der Festwiese in Göggingen an der Pfarrer-Bogner-Straße. Neben Karussells und Verkaufsständen steht ein Festzelt der Firma Binswanger aus Gersthofen. Der Auftritt hat Tradition. Festwirt Thomas Kempter sagt augenzwinkernd zum Stellenwert des Frühlingsfestes: "Auf einer Skala von eins bis zehn liegt er bei zwölf." Es sei das erste Fest nach der langen Winterpause, die Anfang Oktober begonnen habe: "Es ist die erste Gelegenheit für unsere Gäste, nach dem Winter wieder in ein Bierzelt zu gehen, und das tun die Leute erfahrungsgemäß auch sehr gerne." Beim Fest spüre man "wirklich jedes Jahr eine ganz besondere Stimmung im Zelt". 1800 Personen fasst das Zelt. In den Vorjahren war die Nachfrage stets groß. Speziell zum Auftakt und an Wochenenden gab es sehr viele Reservierungen. Noch müssen sich Volksfestfreunde etwas gedulden. Die Online-Reservierung für Frühlingsfest und Osterplärrer ist ab Mittwoch, 24. Januar, möglich.

Volksfeste in Augsburg: Essen im Bierzelt wird teurer

Dass Preise im Bierzelt angehoben werden, ist absehbar. Seit Januar gilt für die Gastronomie die Rückkehr zu einer 19-prozentigen Mehrwertsteuer. Viele Gastronomen haben darauf reagiert, Speisen sind teurer als im Vorjahr. Auch Festwirt Kempter wird an der Preisschraube drehen: "Das geht leider an uns nicht vorüber und wir werden das an unsere Gäste weitergeben müssen, um weiter wirtschaftlich zu sein." Ohne Erhöhung werde es nicht gehen: "Es steigen leider nicht allein die Mehrwertsteuer, sondern auch viele andere Kosten wie Platzgelder, Brauereien, Personal und Werbekosten." Noch arbeite man an der Preisgestaltung. Eines ist für den Festwirt dabei wichtig: "Ein Volksfest für alle Bürger muss noch irgendwie leistbar sein." Das Frühlingsfest dauert bis Sonntag, 17. März.

Lesen Sie dazu auch