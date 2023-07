Augsburg

Sandra Peetz-Rauch ist die erste Frau an der Spitze der Stadtsparkasse

Plus Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind für die neue Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse die Herausforderungen der Zukunft. Was sie plant und wie sie privat tickt.

Von Andrea Wenzel

Seit 1. Juli hat die Stadtsparkasse Augsburg eine neue Führung. Sandra Peetz-Rauch hat das Amt der Vorstandsvorsitzenden übernommen und ist damit nach über 200 Jahren die erste Frau an der Spitze des Geldinsituts. Sie folgt auf Rolf Settelmeier, der in den Ruhestand ging, und hat ein klares Ziel, wie sie das Bankhaus für die Zukunft aufstellen will.

Sandra Peetz-Rauch wirkt ruhig und entspannt, als sie am Konferenztisch im obersten Stock des Sparkassen-Hauptgebäudes in der Innenstadt Platz nimmt. "Ich fühle mich gut auf diese Aufgabe vorbereitet und habe ein tolles Team um mich." Eine der erfolgreichsten bayerischen Sparkassen zu übernehmen, empfinde sie nicht als Druck, sondern als Ansporn, Dinge voranzutreiben. Manches Gerede hinter vorgehaltener Hand, wie sie sich wohl mit ihrer Stellvertreterin Cornelia Kollmer vertragen werde, kontert sie gelassen: "Wenn zwei Männer an der Spitze eines Unternehmens stehen, wird diese Frage nie gestellt. Wir müssen mit diesen Stereotypen aufhören." Bei der Zusammensetzung von Teams käme es nicht auf die Geschlechter an, sondern auf die Fähigkeiten der Einzelnen, die sich ergänzen und so zur besten "Performance" führen. Ihre Stärken sieht die 51-Jährige neben ihrer fachlichen Expertise in der Führung und der Strategiearbeit.

