Augsburg

vor 16 Min.

Sanierung der Friedhöfe dringend nötig: Das plant die Stadt Augsburg

Die Lücken in den Grabfeldern, wie hier am Westfriedhof, werden immer größer. Noch gibt es für das Problem keine Lösung.

Plus Die Stadt will die Defizite auf den Friedhöfen beheben und die Aufenthaltsqualität erhöhen. Offen bleibt, was mit den zahllosen Lücken in den Grabfeldern geschehen soll.

Von Jonas Klimm

Auf den Augsburger Friedhöfen wird sich in den kommenden Jahren einiges verändern. Nach Plänen der Stadt soll neben den individuellen Bestattungsangeboten auch die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Aktuell habe demnach jeder Friedhof "noch mit erheblichen Defiziten zu kämpfen". Ziel der Stadt ist es, zunächst die großen Friedhöfe – West- und Nordfriedhof – zu fördern. Diese wiesen eine günstigere Kostenbilanz aus. Kleinere Friedhöfe wie die in Bergheim oder Göggingen sollen beim Mitteleinsatz zunächst zurückgestellt werden. Offen ist derzeit, wie mit den zahllosen Lücken umgegangen werden soll.

Immer mehr Menschen wünschen sich auch in Augsburg eine Urnenbestattung, um Geld zu sparen oder ihre Angehörigen nicht mit der Pflege des Grabes zu behelligen. Das führt zu massiven Lücken in den Grabfeldern, zumal Grabrechte häufig nicht mehr verlängert werden. Laut dem Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen der Stadt schlägt sich diese Entwicklung besonders auf dem Westfriedhof, dem Neuen Friedhof Haunstetten und den Friedhöfen in Göggingen sowie in Bergheim nieder.

