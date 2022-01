Sanierung des Augsburger Bischofshauses soll über zehn Millionen Euro kosten

Der historische Bischofssitz gegenüber des Augsburger Doms soll modernisiert werden. Warum die Sanierung so teuer ist und wer sie bezahlt.

Bischof Bertram wohnt nicht im Augsburger Bischofshaus. Dennoch wird nun viel Geld ausgegeben, um das historische Palais gegenüber dem Dom zu modernisieren. 10,1 Millionen Euro sind für die Generalsanierung des dreiflügeligen Gebäudekomplexes mit Hauskapelle veranschlagt. Der denkmalgeschützte Bau ist an vielen Ecken und Enden marode. Es gibt aber noch einen weiteren dringenden Grund, das Bischofshaus auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen.

Derartige Sanierungsvorhaben der Katholischen Kirche werden öffentlich aufmerksam verfolgt, insbesondere seit der umstrittenen Luxussanierung des Limburger Bischofssitzes. Wegen des Finanzskandals um die Residenz und Kritik an seinem Führungsstil hatte der frühere Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst im März 2014 sein Amt verloren.

Sanierung des Bischofshauses in Augsburg: Der Bischof wohnt woanders

Bei der Sanierung des Augsburger Bischofssitzes entstehen nun ebenfalls hohe Kosten, aber aus anderen Gründen. Bischof Bertram Meier stellte am Mittwoch vor den Medien klar, dass er nicht vorhabe, in das Palais einzuziehen. "Anders als meine Vorgänger wohne ich ja nicht im Bischofshaus und werde das auch künftig nicht tun." Er lebt seit vielen Jahren in einer Wohnung nicht weit weg vom Dom. Dort fühle er sich mit seinen Büchern bis unters Dach sehr wohl, sagt er.

Auch Architekt Rainer Heuberger betont, es werde keine Luxussanierung des Augsburger Bischofspalais geben. "Wir machen nur das, was unbedingt nötig ist." Zu tun gibt es offenkundig sehr viel in dem historischen Gebäude, das in Teilen aus dem 16. und 18. Jahrhundert stammt. Die Liste der geplanten Arbeiten reicht von der Rettung denkmalgeschützter Bausubstanz über Brandschutz bis hin zu neuen Leitungen für moderne Datenübertragung.

Schwere Gebäudeschäden und andere Probleme

Bei der umfangreichsten Sanierung seit 40 Jahren sollen aber vor allem zwei Bereiche im Mittelpunkt stehen: die Erneuerung der völlig veralteten Haustechnik, die zum Teil als gesundheitsgefährdend eingestuft wird, und die Beseitigung von Gebäudeschäden. Wegen der alten Leitungen funktioniere die Heizung nicht mehr richtig, in der Wasserversorgung sei es zu Problemen mit Legionellen gekommen, so die Fachleute. Laut Diözesanbaudirektor Johannes Kerschensteiner gibt es im Dach gravierende Fäulnisschäden an der statisch relevanten Tragwerkskonstruktion. Ein Erker des Gebäudes habe sich abgesenkt. Ein weiteres Problem sind Rückstände früher verwendeter Schädlingsbekämpfungsmittel, die dringend beseitigt werden müssen.

Der Dachstuhl und viele andere Teile des Augsburger Bischofssitzes sind marode. Foto: Nicolas Schnall

Im Zuge der Sanierung gibt es auch noch einen anderen Plan: Bischof Bertram will für sein Bistum die Klimaneutralität bis 2030 auf den Weg bringen. Das Bischofshaus soll dabei eine Vorreiterrolle übernehmen und ökologisch vorbildlich saniert werden. Angestrebt wird ein Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB). Die Gesellschaft habe bislang fast nur Neubauten begleitet, aber kaum Sanierungen, so die Diözese.

Eine Stiftung bezahlt die Sanierung des Bischofspalais

Was die Kosten der Generalsanierung angeht, hat man ein Sicherheitspolster eingeplant. Der stellvertretende Finanzdirektor der Diözese, Stefan Klaiber, betont, dass die Baumaßnahme nicht dem Kirchensteuerzahler zur Last fallen werde. Vielmehr werde sie aus dem aus dem Topf des Bischöflichen Stuhls, einer kirchlichen Stiftung öffentlichen Rechts, finanziert.

Für die kommenden Jahre soll das Augsburg Bischofspalais von einem Wohn- und Amtssitz zum Verwaltungsgebäude werden. Der Bedarf an weiteren Büros sei groß, hieß es. Bischof Bertram sieht es aber auch als Aufgabe an, den historischen Augsburger Bischofssitz für spätere Nachfolger zu erhalten. Diese könnten dort wieder einziehen, wenn sie wollen.

Sein größter Wunsch beschäftigt sich allerdings mit der nahen Zukunft. 2023 steht ein wichtiges Jubiläum an. Der heilige Ulrich von Augsburg wurde dann vor 1100 Jahren im Dom zum Bischof geweiht. Bis dahin soll der frisch sanierte Bischofssitz fertig sein.