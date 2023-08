Sanierung läuft: Bei Bauarbeiten in der Karolinenstraße herrscht ein Höllenlärm

Autofahrer müssen sich auf Verkehrsbeeinträchtigungen in Augsburg einstellen. Barfüßerstraße und Perlachberg nahe dem Rathaus sind ab sofort in beide Richtungen zu befahren.

Es ist ein ungewohntes Bild, das sich seit Montagvormittag in Augsburgs Innenstadt zeigt: Die Karolinenstraße, die in Richtung Rathausplatz führt, ist für den gesamten Verkehr gesperrt. Bauzäune sind aufgestellt, die Fahrbahndecke wird aufgerissen. Und dies ist tagsüber nicht zu überhören. An der Baustelle herrscht auch noch in den nächsten Tagen erheblicher Lärm. Die Arbeiten für die Sanierung der Karolinenstraße sind im Gang. Es gibt deshalb Verkehrsbeeinträchtigungen. Neu ist, dass Perachberg und Barfüßerstraße nun in beide Richtungen zu befahren sind.

Die Barfüßerstraße und er Perlachberg nahe dem Rathaus ist ab sofort in beide Richtungen zu befahren. Foto: Michael Hörmann

Die Stadt Augsburg hatte frühzeitig über die umfangreichen Arbeiten in der Karolinenstraße informiert. Der Fahrbahnbelag werde mit Baggermeißeln aufgebrochen, hieß es, sodass der Asphalt und die Straßenbahngleise entfernt werden können. Die Gleise werden neu verlegt, die Straße bekommt einen neuen Belag und breitere Gehwege. Nach dieser sehr lauten Phase folgen ab dem 19. August Pflasterarbeiten. Die Gehwege werden im Herbst neu gemacht. Zum Start des Weihnachtsgeschäfts werden die Arbeiten unterbrochen. Insgesamt beträgt die Bauzeit mehr als ein Jahr. Im Herbst 2024 soll alles neu gestaltet sein.

Von den laufenden Arbeiten bekommen Passanten wegen des Lärms einiges mit. Viel sehen können sie jedoch nicht. Die Bauzäune sind mit Planen verdeckt. Auf beiden Straßenseiten der Karolinenstraße ist für Fußgänger vergleichsweise wenig Platz zum Laufen. Die Arbeiten wirken sich zudem auf den Rathausplatz aus. In diesem Bereich gibt es seit Montag einen abgesperrten Bereich für Material.

Tramhaltestellen am Rathaus und Moritzplatz werden nicht angefahren

Wegen der Arbeiten fährt in den nächsten Wochen keine Tram durch die Karolinenstraße. Die Haltestellen am Rathausplatz und Moritzplatz werden von der Straßenbahn somit nicht angefahren. Auch am Schmiedberg, der nicht weit von der Karolinenstraße entfernt liegt, laufen derzeit umfangreiche Bauarbeiten. Für den Verkehr ist der Schmiedberg ebenfalls gesperrt.

