Sanierung oder Neubau der Uniklinik? Jetzt soll es Gespräche geben

Plus Wissenschaftsminister Blume will die Möglichkeit eines Uniklinik-Neubaus prüfen. Dafür spricht sich nach Simone Strohmayr ein weiterer Landtagsabgeordneter aus.

Wissenschaftsminister Markus Blume ( CSU) kündigt Gespräche mit der Augsburger Uniklinik an, nachdem Uniklinik-Vorstand Prof. Michael Beyer zuletzt den Wunsch geäußert hatte, einen Neubau statt der anstehenden Sanierung des Bettenhochhauses zu prüfen. Aktuell ist eine Sanierung bei laufendem Betrieb geplant. Blume sagte jetzt bei einem Besuch an der Uni Augsburg, es sei noch nicht klar, in welche Richtung es geht. Er kündigte an, sich mit der Frage von Sanierung oder Neubau noch "vertieft auseinanderzusetzen". Er werde sich die Optionen anschauen. Mit der Uniklinik sei man ohnehin ständig in Kontakt.

