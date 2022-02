Marode Gebäude in Augsburg: Sanierungen sind wenig prestigeträchtig, aber nötig

Plus Die Stadt steckt in einem Strudel, aus dem sie sich kaum befreien kann. Damit das passiert, müssten die Politik, aber auch Wähler und Wählerinnen umdenken.

Beim Thema Schulen versucht die Stadt inzwischen, ihre Hausaufgaben zu machen: Nachdem über Jahrzehnte ein gigantischer Sanierungsstau auflief, wird seit mehreren Jahren versucht, die Probleme systematisch anzugehen. Vieles geht dennoch langsam und angesichts steigender Baukosten wird alles teurer. Aber es ist ein Konzept erkennbar und es geht einiges voran.