Augsburg

Sanierungsarbeiten haben begonnen: Bestuhlung auf dem Bauernmarkt ist weg

In dieser Woche hat die Sanierung des Bauernmarktes begonnen. In zwei Jahren sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.
    Die Bestuhlung ist bereits abgebaut. Die Sanierungsarbeiten am Bauernmarkt haben begonnen.
    Die Bestuhlung ist bereits abgebaut. Die Sanierungsarbeiten am Bauernmarkt haben begonnen. Foto: Miriam Zißler

    Ein Besuch des Biergartens auf dem Bauernmarkt am Stadtmarkt ist seit dieser Woche erst einmal Geschichte. Die Sanierungsarbeiten haben begonnen. Die Bestuhlung wurde zunächst abgebaut. Ab Oktober rücken die Archäologen an.

    Im Frühjahr beziehungsweise Sommer 2027 sollen alle Maßnahmen abgeschlossen sein. Durch die baulichen Maßnahmen soll der Platz mit Sitzgelegenheiten, Begrünung und Wasserspiel eine deutliche Aufwertung erfahren. Die Kosten liegen bei rund acht Millionen Euro, die Stadt trägt Kosten von etwa drei Millionen Euro. (ziss)

