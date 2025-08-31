Sanierungsarbeiten haben begonnen: Bestuhlung auf dem Bauernmarkt ist weg

Ein Besuch des Biergartens auf dem Bauernmarkt am Stadtmarkt ist seit dieser Woche erst einmal Geschichte. Die Sanierungsarbeiten haben begonnen. Die Bestuhlung wurde zunächst abgebaut. Ab Oktober rücken die Archäologen an.

Im Frühjahr beziehungsweise Sommer 2027 sollen alle Maßnahmen abgeschlossen sein. Durch die baulichen Maßnahmen soll der Platz mit Sitzgelegenheiten, Begrünung und Wasserspiel eine deutliche Aufwertung erfahren. Die Kosten liegen bei rund acht Millionen Euro, die Stadt trägt Kosten von etwa drei Millionen Euro. (ziss)