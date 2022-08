Schaden an der Oberleitung: Tram in Göggingen stand stundenlang still

Im Augsburger Stadtteil Göggingen wurde am Montagabend die Oberleitung der Straßenbahnlinie 1 beschädigt. Es mussten Ersatzbusse eingesetzt werden.

Durch einen technischen Defekt auf der Linie 1 stand eine Straßenbahn am Montag in Göggingen mehrere Stunden lang still. Nach Angaben der Polizei riss an der Haltestelle Bergstraße stadtauswärts gegen 17 Uhr die Oberleitung. Als Sicherheitsmaßnahme wurde die Leitung vom Strom genommen, dadurch konnten auf der Strecke keine Straßenbahnen mehr fahren. Als Alternative wurden Ersatzbusse der Linie B1 eingesetzt.

Linie 1 in Göggingen kann wegen Schaden nicht fahren

Laut Polizei wurde der Schaden bis 19.45 Uhr behoben. Der Grund für den Schaden an der Oberleitung ist derzeit noch unklar. Abgesehen von der Straßenbahn war der Verkehr durch den Zwischenfall nicht behindert – an der Haltestelle Bergstraße konnte er neben den Straßenbahngleisen ohne größere Behinderungen vorbeifließen. (cgal)

