Schaden an Oberleitung: Warum nur Go-Ahead-Züge betroffen waren

Bei Go-Ahead fahren wieder alle Züge. Das Eisenbahnunternehmen erklärt, warum vom Oberleitungsschaden bei Olching nur die eigenen Triebwagen betroffen waren.

Beim Eisenbahn-Unternehmen Go-Ahead, das weite Teile des S-Bahn-ähnlichen Bahnverkehrs rund um Augsburg betreibt, sind inzwischen wieder alle Züge im Einsatz. Vergangene Woche waren mehrere Triebwagen ausgefallen, nachdem massive Beschädigungen an Teilen der Stromabnehmer aufgetreten waren. Mehrere Tage lang fielen Verbindungen aus oder konnten nur mit verkürzten Zügen gefahren werden. Zeitweise standen von den 48 für den Normalbetrieb nötigen Triebwagen nur 35 zur Verfügung. Go-Ahead und Hersteller Siemens arbeiteten mit Hochdruck an der Reparatur. Grund für die Probleme war wie berichtet eine schadhafte Stelle an der Oberleitung im Bahnhof Olching.

Die Schleifleisten in ausgebautem Zustand zeigen teils erhebliche Beschädigungen. Foto: Go-Ahead

Dass Züge von Go-Ahead betroffen waren, während die DB mit dem Fernverkehr und der S-Bahn weitgehend unbehelligt blieb, liegt an der Gleisbelegung in Olching.

Laut Go-Ahead fahren auf dem Gleis mit dem Oberleitungsschaden fast nur Regionalzüge von Go-Ahead, weil die anderen Gleise dort für andere Zugarten reserviert sind. Je nach Fahrtenplanung rollt dann der gleiche Triebwagen mitunter mehrmals am Tag auf seinem Weg zwischen Augsburg und München unter der Schadstelle vorbei. Dabei wurden die sogenannten Schleifleisten, also der Bügel des Stromabnehmers mit direktem Kontakt zur Oberleitung, nach und nach beschädigt. Am Ende fehlten so große Stücke, dass der Stromabnehmer keinen Strom mehr bekam. (skro)