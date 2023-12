Augsburg

Schaden bei Klebe-Aktion: Die Rechnung der Letzten Generation ist noch offen

Plus Die Aktion der Letzten Generation Ende Juni in Augsburg verursachte einen hohen Schaden. Bezahlt sind die Rechnungen nicht – was aber nicht nur an den Aktivisten liegt.

Von Max Kramer

Kleine Flecken im Asphalt sind geblieben, dort, wo fünf Menschen Ende Juni den Innenstadt-Verkehr teilweise lahmlegten. Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten sich an jenem Freitagmorgen mitten im Berufsverkehr auf der Schaezlerstraße platziert, die Aktion dauerte rund viereinhalb Stunden. Es war die erste Blockade der Letzten Generation in Augsburg – und im Gegensatz zur zweiten, die Ende November rasch beendet war, beschäftigt sie Stadt und Polizei bis heute. Es geht ums Geld.

Während sich eine Klimaaktivistin damals auf eine Sitzblockade beschränkte, um notfalls eine Gasse für Rettungswagen schaffen zu können, klebten sich die anderen vier Beteiligten auf der Straße fest. Das verwendete Gemisch aus Sand und Klebstoff haftete bei zweien so stark, dass eine technische Einheit der Bereitschaftspolizei anrücken musste, um die "Klima-Kleber" mithilfe von Schneidewerkzeug vom Asphalt zu lösen. Mitarbeiter des Mobilitäts- und Tiefbauamts verschlossen die Löcher zunächst provisorisch, um den Verkehr schnell wieder fließen lassen zu können. Die Kosten dafür werde man den Aktivisten in Rechnung stellen, teilte die Stadt damals mit.

