Augsburg

17:15 Uhr

Schärfere Regeln für Corona-"Spaziergänge": So begründet die Stadt den Schritt

Plus In Augsburg kam es zuletzt mehrfach zu Protestmärschen gegen die Corona-Maßnahmen. Laut Stadt wurden dabei Regeln nicht eingehalten - daher gibt es nun neue Vorgaben.

Von Max Kramer

Künftig gelten für die sogenannten Corona-"Spaziergänge" in Augsburg schärfere Regeln. Diese hat die Stadt am Freitag in einer neuen Allgemeinverfügung festgelegt. Bei den unangemeldeten Protestzügen gilt vom 8. bis zum 10. Januar nicht nur ein Gebot zum Mindestabstand, wie es bislang der Fall war. Sofern der vorgeschriebene Abstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann, greift nun eine Maskenpflicht. Außerdem sollten die "Spaziergänge" in dieser Zeit "nicht an Engstellen und öffentlichen Durchgangsstraßen stattfinden."

