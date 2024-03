Hochzeit am 29. Februar: "Das verflixte siebte Jahr kommt erst nach 28 Jahren"

Plus Andreas und Antje haben sich den 29. Februar 2024 für ihre Hochzeit ausgesucht. Warum sie sich für dieses besondere Datum entschieden haben.

Es ist ein wenig dem Zufall geschuldet, dass Andreas und Antje am 29. Februar heiraten. Als sie einen Termin für ihre Hochzeit suchten, sahen die beiden, dass 2024 ein Schaltjahr ist. „Das hatte ich bis dahin gar nicht gewusst“, gesteht Andreas. Sein erster Gedanke war: „Dann kommt das verflixte siebte Jahr ja erst nach 28 Jahren.“ Antje ergänzt: „Das hält die Liebe jung.“

Im ersten Moment war die Idee, am 29. Februar zu heiraten, eher ein Spaß. Je länger die beiden darüber nachdachten, desto besser gefiel ihnen das Datum. „Ich fand die Metapher schön, dass – wenn man schon einen Tag mehr im Jahr hat – man etwas Schönes daraus macht“, sagt Antje. Einige aus dem Umfeld des Paares hatten Bedenken, schließlich jährt sich der Tag nur alle vier Jahre. Dennoch entschied es sich für das besondere Datum.