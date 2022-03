Schausteller veranstalten das Gögginger Frühlingsfest mit Bierzelt

Das kleine Volksfest soll an frühere Veranstaltungen anknüpfen. Daher wird auch mit einem Bierzelt geplant.

Das Gögginger Frühlingsfest war stets der Auftakt in die Volksfestsaison in Augsburg. In den Jahren 2020 und 2021 fiel es aber ersatzlos aus. Grund war die Corona-Pandemie. Dieses Jahr soll das kleine Volksfest auf dem Gögginger Festplatz wieder über die Bühne gehen. Allerdings tritt die Stadt Augsburg nicht als Veranstalterin auf. Es gibt aber eine Alternative. Wenn alles planmäßig läuft, soll das Frühlingsfest am Freitag, 25. März, starten.

Was von Josef Diebold, dem Chef der schwäbischen Schausteller, bereits angedeutet wurde, ist jetzt offiziell. Der Schaustellerverband möchte als Veranstalter auftreten. Ein entsprechender Antrag sei bei der Stadt eingereicht worden, sagt Diebold. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Stadt keine Einwände erhebt.

Das Gögginger Frühlingsfest beginnt am Freitag, 25. März

Das Gögginger Frühlingsfest beginnt am 25. März und endet am Sonntag, 3. April. "Wir orientieren uns an den früheren Festen", sagt Diebold. An allen Tagen werde geöffnet sein. Auch ein Festzelt soll auf dem Gelände stehen. Wie in der Vergangenheit auch ist es ein Binswanger-Zelt. Gegenwärtig ist noch offen, unter welchen Bedingungen der Betrieb dort laufen wird. Die Frage ist, ob die Bierzeltbesucher geimpft, genesen oder getestet sein müssen. Der Termin für den Fassanstich steht jedenfalls: am Freitag, 25. März, um 17 Uhr. Unterdessen laufen auch die Vorbereitungen für den Augsburger Osterplärrer weiter. Das größte Volksfest in Schwaben beginnt am Ostersonntag, 17. April, und dauert bis Sonntag, 1. Mai.

