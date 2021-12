Scheiben eingeschlagen: Polizei meldet drei Fahrzeug-Einbrüche

Gleich drei Einbrüche in abgestellte Fahrzeuge beschäftigen die Augsburger Polizei. Welche Gegenstände dabei entwendet wurden – und wozu die Polizei rät.

Drei Fahrzeug-Einbrüche haben sich am Montag innerhalb weniger Stunden im Augsburger Stadtgebiet ereignet. Wie die Polizei mitteilt, schlugen Unbekannte am Morgen in der Gutermannstraße das Beifahrerfenster eines schwarzen Opel Mokka ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren zwei Taschen. Kurz darauf, zwischen 10.45 und 11.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Nordfriedhofs im Gablinger Weg die Beifahrerscheibe eines schwarzen VW Polo eingeschlagen. Dabei wurde eine Handtasche gestohlen, die auf dem Beifahrersitz lag. Auch hier ist der Täter oder die Täterin unbekannt.

Drei Einbrüche in Fahrzeuge: Augsburger Polizei sucht nach Zeugen

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben. Diese würden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion (PI) Augsburg 5 unter 0821/323-2510 zu melden.

Der dritte Fahrzeug-Einbruch geschah dann gegen 14.40 Uhr in der Weiten Gasse. Dort wurde die vordere kleine Seitenscheibe eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Lieferwagens eingeschlagen. Der oder die Unbekannte entwendete dabei die Geldbörse des Fahrers aus einem Rucksack. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die PI Augsburg-Mitte unter 0821/323-2110 entgegen.

Polizei warnt davor, Gegenstände offen im Auto liegen zu lassen

Bislang ist offen, ob zwischen den verschiedenen Einbrüchen ein Zusammenhang besteht. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass in Fahrzeugen keine Wertgegenstände liegengelassen werden sollten, die von außen sichtbar sind. (kmax)